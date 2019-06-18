Ремонтантная клубника пользуется большой любовью у дачников и огородников. Это не удивительно — посадив такие растения, можно наслаждаться ароматом и вкусом сочных сладких ягод поздним летом и даже осенью. Сорт Аромас ценится за устойчивость к вредителям и болезням, урожайность, а также за крупные плоды, пригодные для заготовок и употребления в свежем виде.

История появления клубники Аромас

Клубника Аромас (Aromas) — крупноплодный ремонтантный сорт нейтрального светового дня. В переводе с французского языка remontant обозначает «подниматься вновь», «снова цвести». Ремонтантная клубника способна давать не один урожай ягод за сезон, плодоношение начинается в мае и заканчивается с первым снегом. Сорта ремонтантной клубники (садовой земляники) делятся на два вида:

Садовая земляника длительного светового дня (сокращённо ДСД), которая способна образовывать цветочные почки только при длительном периоде освещения. Сорта ДСД плодоносят 2 раза в год. При этом первый июльский урожай обычно небольшой. Второе плодоношение приходится на август и сентябрь и в 2–3 раза больше предыдущего. Садовая земляника нейтрального светового дня (сокращённо НСД), которая закладывает цветочные почки при любой длине светового дня. На клубнике сортов НСД одновременно можно увидеть цветы и ягоды разной степени спелости. Плодоношение происходит большую часть года.

Клубника Аромас выведена в Калифорнийском университете в 1991 г. Название получила благодаря яркому земляничному аромату. В Европе и на постсоветском пространстве сорт появился в 2010–2011 гг. и успел великолепно себя зарекомендовать.

Описание и характеристика сорта

Описание кустов и плодов:

Высота кустов садовой земляники Аромас 30–40 см. Кусты компактные, прямостоячие, с хорошо развитой корневой системой, с крепкими цветоносами, насчитывающими до 50 завязей. Закруглённые, с многочисленными зубчиками листья приподняты над землёй, что облегчает уход за кустами, сбор урожая и делает растения менее доступными для вредителей.

Ягоды средним весом 25–30 г, конической или сердцевидной формы. Цвет ярко-красный, по мере созревания переходящий в более тёмный. Плоды плотные, с блестящей кожицей, устойчивые к повреждениям, хорошо хранятся, транспортабельны.

Вкус ягод будет кисло-сладким, сладким или очень сладким в зависимости от региона, степени зрелости, времени сбора урожая и ухода. При окрашивании плодов в тёмный цвет вкус становится более насыщенным. Осенние ягоды созревают дольше из-за отсутствия необходимого количества света и тепла, но набирают больше сладости.

Характеристика клубники Аромас:

Очень требовательна к почвам. Сорт хорошо растёт на чернозёмах, богатых перегноем. Для получения хорошего урожая необходимы регулярные подкормки минеральными и органическими удобрениями, иначе растения могут погибнуть, не выдержав постоянного плодоношения.

Влаголюбива, нуждается в регулярном поливе (1 раз в неделю, а в жаркую погоду 1 раз в 3 дня).

Не любит соседства с сорняками, желательны регулярные прополки и рыхление.

При хорошем поливе выдерживает высокие температуры.

Средней зимостойкости. В северных регионах необходимо укрывать на холодный период. Чтобы растения успели подготовиться к зиме и заложить новые цветочные почки, после сбора последнего урожая цветы обрывают.

Невосприимчива ко многим болезням и вредителям. Авторами заявлена устойчивость к мучнистой росе, слабая восприимчивость к пятнистостям, антракнозу, увяданию, паутинному клещу.

Урожай 500–800 граммов с куста, а при правильном уходе до двух килограммов. Ягоды завязываются и на основных кустах, и на молодых усах.

Несмотря на ремонтантность, сорт даёт большое количество усов.

Агротехника

Чтобы получать стабильно высокий урожай клубники, нужно знать приёмы возделывания.

Предшественники и соседи по грядке

Клубника НСД сильно истощает почвы. При выращивании сорта Аромас на одном месте добиться хороших урожаев невозможно, необходим севооборот. Лучшими предшественниками для культуры являются:

сидераты (рапс, овёс, фацелия, вика, озимая рожь, гречиха, люпин);

бобовые;

зелень (салат, сельдерей, петрушка);

из овощных культур — морковь, свёкла, лук, чеснок, редька, редис.

Плохими предшественниками для клубники являются ягодные культуры, подверженные тем же заболеваниям: смородина, малина и крыжовник. Не подходят и растения, которым необходимо большое количество питательных веществ. Так, будут непригодны:

картофель,

томаты,

подсолнечник,

тыква,

капуста,

огурцы,

кабачки,

топинамбур.

Удачно выбранные соседи по грядке помогут избежать болезней клубники, повысить и сберечь урожай. Бархатцы отпугнут нематоду, петрушка и другие ароматные травы — улиток и слизней, бобовые обогатят и разрыхлят почву, а лук и чеснок — продезинфицируют.

Подготовка почвы

Одним из основных условий, обеспечивающих высокие и стабильные урожаи клубники, является своевременная подготовка грунта. Кислые почвы с pH ниже 5,5 необходимо известковать за год или два до посадки ягодника. За 1–2 недели до высадки рассады землю перекапывают на глубину 20–25 см, разбивают комки, поверхность разравнивают. Затем обязательно добавляют органические и минеральные удобрения. На 1 м2 вносят:

до 10 кг компоста;

0,5 л древесной золы;

50–70 г суперфосфата;

20–30 г сернокислого калия.

Посадка и размножение

Выращивание клубники Аромас имеет один весомый недостаток: кусты быстро стареют. Пересаживать взрослые растения ремонтантного сорта бессмысленно, поскольку они недолговечны даже при очень хорошем уходе, поэтому нужно обновлять ягодник через каждые 2–3 года.

Видео: рассада из семян

Способы размножения клубники:

семенами;

делением куста;

отводками (усами).

Самый простой вариант — размножение отводками. При достаточном поливе усы растут в течение всего лета, особенно обильно в конце августа, когда снижается температура. Можно высаживать рассаду весь сезон, начиная с июля. Грядки необходимо мульчировать соломой, опилками, агроволокном. Нельзя использовать сено, мох, листья и свежескошенную траву.

После высадки клубничной рассады первые две недели необходим ежедневный полив (минимум 0,5 литра на растение). Далее поливать надо реже, достаточно через день.

Очень облегчает процесс выращивания клубники посадка на спанбонд. Используя этот способ, можно получить первый урожай на неделю раньше и не допустить развития сорняков.

Видео: как положить агроволокно

Подкормка

Удобрение — важнейшее условие здоровья, долгой жизни кустов и получения высоких урожаев.

Первая подкормка азотного типа необходима весной, при появлении молодых листьев. Прекрасный результат даёт удобрение коровяком или куриным помётом: ведро концентрированного раствора коровяка разбавляют водой в 4–6 раз, куриного помёта — в 8–10 раз. Десять литров хватит на 10–15 кустов клубники. Из минеральных удобрений можно взять 20 г азотнокислого аммония или 10–15 г аммиачной селитры и развести в 10 литрах воды.

Следующий раз необходимо подкормить клубнику во время цветения, в этот период ягодник особенно нуждается в питании.

Опять можно удобрить растения органикой: использовать Биогумус или готовые комплексные удобрения с микроэлементами для земляники и клубники.

Опять можно удобрить растения органикой: использовать Биогумус или готовые комплексные удобрения с микроэлементами для земляники и клубники. В дальнейшем надо регулярно удобрять растения, желательно каждые две недели: 10–15 комплексных подкормок за сезон препаратами, содержащими азот, фосфор, калий и микроэлементы. Хорошо сочетать корневые подкормки с внекорневыми. Опрыскивание листьев можно делать вечером или в пасмурную погоду любым комплексным удобрением. Концентрация раствора должна быть меньше в 2–3 раза, чем при поливе под корень.

Последняя подкормка калийно-фосфорными и органическими удобрениями проводится в сентябре, после уборки ягод, удаления старых листьев и обработки препаратами для защиты от вирусных и грибковых болезней.

Полив

Корни клубники находятся неглубоко, поэтому растения надо регулярно поливать, особенно обильно в первые дни после посадки. Правильное увлажнение очень отражается на вкусе ягод, качестве и количестве урожая.

Полив требуется и в период созревания урожая: в сухую, жаркую погоду «поить» растения надо ежедневно. Норма расхода воды — 20–30 литров на 1 м2. Важно не «перелить», иначе плоды будут кислыми, могут загнивать. При недостатке влаги вкус ягод ухудшается, размеры уменьшаются, клубника засыхает.

Подготовка к зиме

В сентябре следует удалить цветы и ягоды, обрезать старые больные листья, проредить ряды и внести удобрения. Фосфор и калий помогают растениям восстановиться после плодоношения и лучше подготовиться к морозной зиме. Калийно-фосфорные удобрения долго остаются в почве — к весне, когда начнётся вегетативное развитие земляники, хорошее питание будет очень кстати. Азотные удобрения осенью вносить нежелательно, так как растения перед наступлением заморозков должны прекратить рост.

Грядки необходимо замульчировать. В качестве мульчи полезно использовать компост и хорошо перепревший навоз. С наступлением морозов в северных регионах землянику желательно укрыть спанбондом или другим укрывным материалом.

Назначение и использование клубники Аромас

Сорт подходит как для переработки, так и для употребления в свежем виде.

В силу хорошей урожайности, высокой транспортабельности и лёжкости ягод Аромас подходит для коммерческого производства.

Позднее созревание порадует дачников и огородников, продлив удовольствие от замечательных ягод.

Хорошо использовать Аромас для заморозки, обеспечив себя витаминами на длительный срок.

Сорт НСД лучше других подходит для выращивания дома на подоконнике и может порадовать людей, не имеющих земельных участков.

Выращивание ремонтантной клубники в домашних условиях отличается от выращивания на грядке. Для посадки растений необходимы контейнеры или горшки определённого объёма, подготовленный или покупной грунт, свои режимы полива и подкормки. Если выращивать клубнику дома, можно наслаждаться ягодами круглый год.

Отзывы опытных садоводов

Выбрав садовую землянику Аромас, обеспечив растениям необходимый уход и внимание, вы не пожалеете о своём решении, потраченных силах и времени, и будете летом и осенью наслаждаться вкусом и ароматом великолепных ягод.